Возмущенный лиепайчанин: отдаю вещи на благотворительность, а их выставляют на продажу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Сегодня активно работают множество благотворительных организаций, которые предоставляют возможность дать второе дыхание ненужным вещам. Одежду, мебель, бытовую технику, детские игрушки - все это можно оставить с специальных «точках», чтобы потом вещи были переданы нуждающимся семьям.

Лиепайчанин Каспарс отдал ненужную одежду в Латвийский Красный крест. Однако после широкого жеста, стал участником неприятной ситуации.

«Я отдал свою ненужную одежду и попросил, чтобы ее передали семьям, которым она необходима. Приехав обратно через неделю я увидел, что мои вещи выставлены на продажу! Это вообще законно?» - возмущается Каспарс

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Генеральный секретарь Латвийского Красного Креста Улдис Ликопс информирует, что человек может категорически отказаться от торговли его вещами. Сотрудники Красного Креста воспринимают пожелания людей серьезно и с большой ответственностью, однако, как правило, случаются и ошибки.

«Я допускаю, что это ошибка со стороны наших сотрудников!» - говорит Ликопс.

Тем не менее, генеральный секретарь сообщает, что полученные от продажи деньги также тратятся на необходимые вещи - электричество, отопление, аренду помещения, зарплату работникам.

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