Тест: Сможешь ли ты решить задачки из экзамена по математике для 6 класса?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: audiolucistore / Flickr

Латвийские выпускники средней школы из года в год показывают наиболее низкие результаты именно на экзамене по математике. В этом году, например, средний результат по стране составил 34,9%. «Низкий уровень подготовки, в наше время такого не было», - скажете вы? Сначала попробуйте правильно ответить на некоторые вопросы из диагностирующей работы по математике для 6 класса, а потом взгляните на задачки из госэкзамена для двенадцатиклассников. Вам всё еще кажется, что экзамен по математике - это легко?

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