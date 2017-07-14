Жители Пурвциемса протестуют: Ради супермаркета вырубают деревья

В рижском микрорайоне Пурвциемс запланирована масштабная вырубка деревьев, территорию по адресу ул. Дзелзавас, 75Б собираются застраивать. Вместо клёнов, лип, елей, каштанов, берёз и рябины, которые радовали местных жителей на протяжении многих лет, скоро появится торговый центр. Рижане, проживающие в Пурвциемсе, возмущены - по их словам, магазинов в микрорайоне достаточно, а строительство нового повлечет за собой повышение уровня шума и ухудшение качества воздуха.

10 июля Комиссия по сохранению насаждений постановила - решение о вырубке шести клёнов, двенадцати лип, трёх елей, пяти берёз, одной рябины, ивы и каштана должно быть принято в ходе публичного обсуждения, которое проходит в период с 13 по 26 июля.

На месте зелёных насаждений, где местные любят гулять с детьми и животными, уже появился план нового торгового центра.

Однако жители микрорайона выступают категорически против данного строительства - на их взгляд, это не только лишит их возможности прогулок на свежем воздухе, но и ухудшит качество воздуха.

Фото: facebook

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Кроме того, торговых мест в микрорайоне достаточно - прямо через дорогу есть продуктовый магазин Rimi, а на расстоянии 10 минут ходьбы находятся Mego, Maxima, Rimi, Aibe, SuperNetto.

«Фуры будут подвозить к торговому центру товар день и ночь», «А через лет 10 будем жить среди торговых центров. Никакой зелени. Дорога, дома, торговые центры и маленькая улочка для людей, как в Старой Риге. Вот счастье, да? Особенно детям. Теперь не надо будет бегать по улице, греться на солнышке, лучше же бегать по торговому центру и греться под лампами», - поделились в соцсетях своими соображениями жители Пурвциемса.

Наиболее активные жители микрорайона даже опубликовали призыв проголосовать против вырубки деревьев и застройки района супермаркетами.

Фото: facebook

Если вы также против данной вырубки, можете выразить своё мнение, пройдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Rīgā, Dzelzavas ielā 75b

Напомним, ранее Русский TVNET писал - более половины жителей Латвии считают, что в Латвии вырубается слишком много деревьев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Латвийским фондом природы в 2016 году.

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