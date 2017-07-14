Отстранен полицейский, который не передал поисковой группе информацию о Ване

 

Фото: Twitter

От служебных обязанностей отстранен полицейский, который, как предполагается, не передал поисковой группе оказавшуюся в его распоряжении информацию о пропавшем в Лиепае пятилетнем Ване Берладине, который позже был найден мертвым.

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Как сообщает Государственная полиция, во время поисков мальчика полиция просила людей сообщать любую известную им информацию, которая могла помочь в поисках ребенка, и получила по указанным телефонам и специальному адресу электронной почты много звонков и видеофайлов.

В рамках служебной проверки Бюро внутренней безопасности в сотрудничестве с Главным управлением полиции порядка проверит, как обрабатывалась вся поступавшая информация.

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В настоящее время уже выявлен случай, когда сотрудник полиции, получив информацию о возможном местонахождении ребенка в предыдущий день, предположительно, не передал эту информацию поисковой группе, тем самым грубо нарушив инструкции.

По этому факту начато дисциплинарное дело, сотрудник отстранен от служебных обязанностей, а информация передана Бюро внутренней безопасности.

Одновременно начальник Госполиции Интс Кюзис поручил проанализировать материально-техническое обеспечение и организацию работ по поиску Вани.

Пятилетний Ваня Берладин пропал утром 1 июля. В течение 10 дней его искали несколько тысяч человек - полицейские, военнослужащие и добровольцы. Во вторник, 11 июля, тело Вани было обнаружено в лесу возле поселка Дубени Гробиньской волости, где он, вероятно, оказался, случайно перепутав автобусы.

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