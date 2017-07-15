Рынок аренды: сколько сегодня стоит снять квартиру в «серийке» и в новом проекте

Средняя стоимость аренды в квартирах типовых серий в микрорайонах держится на уровне около 5 евро за квадратный метр площади. Как отмечает компания Latio, после строительства доходных домов ситуация на рынке аренды может поменяться, поскольку сейчас количество предлагаемых для аренды квартир явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на них. Тогда же можно ожидать и изменения стоимости аренды.

Главный принцип, по которому большинство арендаторов выбирает себе съемную квартиру по принципу «как можно дешевле». В центре города такие квартиры попадают в ценовой диапазон от 300 до 500 евро, а типовые проекты в микрорайонах - в диапазон от 200 до 400 евро. Самые востребованные - 2-3-комнатные отремонтированные квартиры в серийных и новых проектах, в центре - однокомнатные квартиры.

Сдать хорошую «двушку» в типовом проекте за адекватную рынку плату можно за 1-2 недели, а то и быстрее.

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Что касается дорогих предложений по аренде, то они находятся в категории «престижные новые проекты» и центр Риги. Здесь стоимость аренды составляет от 600 до 1000 евро в месяц. Предложение в этом сегменте достаточное, поэтому арендаторы могут выбирать наиболее подходящее для себя жилье. В новых проектах, согласно данным Latio, аренда составляет примерно 8,5 евро за квадратный метр.

Нерезиденты чаще всего снимают для себя и своей семьи жилье в Тихом центре, отдают предпочтение большим площадям. Latio отмечает, что в начале года наблюдался существенный спрос со стороны жителей Канады на 4-5 комнатные квартиры в посольском районе Риги.

Есть спрос и со стороны студентов, которые приезжают учиться в Латвию. После того, как в Пардаугаве в эксплуатацию было сдано большое общежитие на 130 номеров, спрос более или менее был удовлетворен.

Однако сейчас заметен приток иностранных работников IT-сектора из Украины,

и они чаще всего выбирают для проживания экономичные квартиры в новых проектах в микрорайонах.

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