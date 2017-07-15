Рынок аренды: сколько сегодня стоит снять квартиру в «серийке» и в новом проекте

 

Фото: LETA

Средняя стоимость аренды в квартирах типовых серий в микрорайонах держится на уровне около 5 евро за квадратный метр площади. Как отмечает компания Latio, после строительства доходных домов ситуация на рынке аренды может поменяться, поскольку сейчас количество предлагаемых для аренды квартир явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на них. Тогда же можно ожидать и изменения стоимости аренды.

Главный принцип, по которому большинство арендаторов выбирает себе съемную квартиру по принципу «как можно дешевле». В центре города такие квартиры попадают в ценовой диапазон от 300 до 500 евро, а типовые проекты в микрорайонах - в диапазон от 200 до 400 евро. Самые востребованные - 2-3-комнатные отремонтированные квартиры в серийных и новых проектах, в центре - однокомнатные квартиры.

Сдать хорошую «двушку» в типовом проекте за адекватную рынку плату можно за 1-2 недели, а то и быстрее.

Реклама

Что касается дорогих предложений по аренде, то они находятся в категории «престижные новые проекты» и центр Риги. Здесь стоимость аренды составляет от 600 до 1000 евро в месяц. Предложение в этом сегменте достаточное, поэтому арендаторы могут выбирать наиболее подходящее для себя жилье. В новых проектах, согласно данным Latio, аренда составляет примерно 8,5 евро за квадратный метр.

Нерезиденты чаще всего снимают для себя и своей семьи жилье в Тихом центре, отдают предпочтение большим площадям. Latio отмечает, что в начале года наблюдался существенный спрос со стороны жителей Канады на 4-5 комнатные квартиры в посольском районе Риги.

Есть спрос и со стороны студентов, которые приезжают учиться в Латвию. После того, как в Пардаугаве в эксплуатацию было сдано большое общежитие на 130 номеров, спрос более или менее был удовлетворен.

Однако сейчас заметен приток иностранных работников IT-сектора из Украины,

и они чаще всего выбирают для проживания экономичные квартиры в новых проектах в микрорайонах.

Еще по этой теме
В два раза увеличится налог для тех, кто сдает квартиры

В два раза увеличится налог для тех, кто сдает квартиры

Жители не хотят сдавать свои квартиры беженцам

Жители не хотят сдавать свои квартиры беженцам

Как распознать при просмотре недвижимости, что собственник вас обманывает

Как распознать при просмотре недвижимости, что собственник вас обманывает


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Земля
Земля, Līgatnes pag., 17500 EUR

reklama.vesti.lv

С Байконура запустили ярчайший после Луны объект Hi-Tech

С Байконура запустили ярчайший после Луны объект

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа Showbiz

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум Wo&Men

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум

Невероятно: женщина с умершим мозгом родила двойню Wo&Men

Невероятно: женщина с умершим мозгом родила двойню

Бондарчук публично признался в любви Андреевой Showbiz

Бондарчук публично признался в любви Андреевой

Недвижимость

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
EKSPORTA MENEDŽERU ASISTENTU/ ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 