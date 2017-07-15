Из-за плохой погоды в сельском туризме меньше клиентов

 

Фото: Ieva Lūka/LETA

Заполняемость сельских гостевых домов этим летом намного ниже, чем в прежние годы, из-за плохой погоды, рассказала агентству ЛЕТА представитель ассоциации сельского туризма «Лауку целётайс» Анна Палелионе.

В распоряжении ассоциации нет сейчас всеобъемлющих данных, но, судя по словам предпринимателей, оборот сельских гостевых домов этим летом значительно упал. Палелионе подчеркнула, что результаты сезона можно будет комментировать только по его окончании.

Как рассказала агентству ЛЕТА администратор приморского кемпинга «Рониши» Агрита Шульца, нынешнее лето и летом не назовешь, потому что погода очень неблагоприятна для отдыха у моря. Люди отказываются от резерваций, потому что идет дождь и море холодное, сказала она.

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Администратор кемпинга «Юрмала» Эдийс Мейкша сказал, что в июле посещаемость хорошая, а в июне была низкой.

Администратор кемпинга «Юрасдзени» в Лиелупской волости Агате Блуминя рассказала, что в этом году людей значительно меньше. В то же время она отметила, что начало прошлого лета тоже было холодным.


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