В Латвии выросло число людей, которые лечатся от алкоголизма

В прошлом году по сравнению с предыдущим на 4,5% выросло число проходящих лечение пациентов с алкогольной зависимостью, свидетельствует статистика Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В прошлом году лечились 5492 пациента с алкогольной зависимостью, а от алкогольного психоза лечилось 804 человека, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. В то же время на 43,6% выросло число пациентов с другими нарушениями в поведении из-за алкоголя.

Больше всего пациентов с алкогольной зависимостью было в Рижском регионе - 28,4%, а 21,7% таких пациентов зарегистрировано в Латгале.

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Выросло количество впервые зарегистрированных пациентов с алкогольной зависимостью - на 2,8% до 1511 человек.

В прошлом году из больницы с алкогольной зависимостью было выписано 5092 человека, в том числе 4269 - мужчины и семеро детей до 17 лет. С диагнозом «алкогольная зависимость» умерло двое мужчин.