Удаленная работа набирает популярность не только в фирмах, но и в госструктурах

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Предприятия и сотрудники видят все больше потенциала в работе из дома. Модель труда постепенно меняется — и все быстрее отмирают стандарты, которые ассоциируются с традиционным рабочим днем. В Латвии предпочитают не ездить в офис переводчики, бухгалтеры, юристы и представители других профессий, которым ежедневно не нужно встречаться с клиентами, сообщает Latvijas Radio.

Еще по этой теме

Работа в восьми утра до пяти вечера — это больше не обязательный стандарт.

Нормы становятся более гибкими — и наниматель доверяет своему сотруднику самостоятельно планировать график, чтобы необходимые задачи выполнялись.

В Европе уже не первый год популярна «удаленная работа» — работа из дома.

И в Латвии все больше людей, которые живут в регионах — но работают в столичной, или даже иностранной, компании.

Реклама

В Латвийской конфедерации работодателей рассказали, что в Европе понимание трудового дня изменилось еще несколько лет назад. И теперь концепция удаленной работы становится все более популярной в Латвии — не только в частном секторе, но и в госуправлении.

Конечно, работодатель заинтересован не просто чтобы у него физически кто-то сидел в офисе и делал работу,

которую нужно, но работодатель заинтересован в мотивированном сотруднике. Работнике, который отдохнул. Если стороны договорятся, такие вещи возможны, и я еще раз подчеркиваю — если это позволяет специфика сотрудника. Например, специалист по обслуживанию банковских клиентов вряд ли может делать работу удаленно», — рассказал специалист конфедерации работодателей Андрис Алкснис.

Предприятие по подбору персонала CV-Online указало:

каждый год в Интернете появляется все больше объявлений, которые предлагают полностью или частично работать из дома.

Прежде всего — бухгалтерам, переводчикам, специалистам о продажам и представителям других профессий — тем, кому не надо каждый день общаться с клиентами.

Чтобы делать или вести удаленную работу, прежде всего, должны быть личные качества — чтобы человек мог самостоятельно планировать свое время.

Еще по этой теме
Ищите работу? Госслужба занятости предлагает вакансию экстрасенса

Ищите работу? Госслужба занятости предлагает вакансию экстрасенса

Абитуриенту на заметку: куда работодатели рекомендуют поступать?

Абитуриенту на заметку: куда работодатели рекомендуют поступать?

Крауклис: повышение «минималки» может способствовать безработице

Крауклис: повышение «минималки» может способствовать безработице


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Откровенное фото Шараповой: 130 000 лайков меньше чем за сутки! Wo&Men

Откровенное фото Шараповой: 130 000 лайков меньше чем за сутки!

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум Wo&Men

Лишившаяся обеих ног модель вышла на подиум

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа Showbiz

ФОТО: 68-летняя Алла Пугачева показала себя без макияжа

С Байконура запустили ярчайший после Луны объект Hi-Tech

С Байконура запустили ярчайший после Луны объект

Невероятно: женщина с умершим мозгом родила двойню Wo&Men

Невероятно: женщина с умершим мозгом родила двойню

Трудоустройство

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 