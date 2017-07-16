Удаленная работа набирает популярность не только в фирмах, но и в госструктурах

Предприятия и сотрудники видят все больше потенциала в работе из дома. Модель труда постепенно меняется — и все быстрее отмирают стандарты, которые ассоциируются с традиционным рабочим днем. В Латвии предпочитают не ездить в офис переводчики, бухгалтеры, юристы и представители других профессий, которым ежедневно не нужно встречаться с клиентами, сообщает Latvijas Radio.

Работа в восьми утра до пяти вечера — это больше не обязательный стандарт.

Нормы становятся более гибкими — и наниматель доверяет своему сотруднику самостоятельно планировать график, чтобы необходимые задачи выполнялись.

В Европе уже не первый год популярна «удаленная работа» — работа из дома.

И в Латвии все больше людей, которые живут в регионах — но работают в столичной, или даже иностранной, компании.

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В Латвийской конфедерации работодателей рассказали, что в Европе понимание трудового дня изменилось еще несколько лет назад. И теперь концепция удаленной работы становится все более популярной в Латвии — не только в частном секторе, но и в госуправлении.

Конечно, работодатель заинтересован не просто чтобы у него физически кто-то сидел в офисе и делал работу,

которую нужно, но работодатель заинтересован в мотивированном сотруднике. Работнике, который отдохнул. Если стороны договорятся, такие вещи возможны, и я еще раз подчеркиваю — если это позволяет специфика сотрудника. Например, специалист по обслуживанию банковских клиентов вряд ли может делать работу удаленно», — рассказал специалист конфедерации работодателей Андрис Алкснис.

Предприятие по подбору персонала CV-Online указало:

каждый год в Интернете появляется все больше объявлений, которые предлагают полностью или частично работать из дома.

Прежде всего — бухгалтерам, переводчикам, специалистам о продажам и представителям других профессий — тем, кому не надо каждый день общаться с клиентами.

Чтобы делать или вести удаленную работу, прежде всего, должны быть личные качества — чтобы человек мог самостоятельно планировать свое время.

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