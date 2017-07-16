Лето еще будет: Синоптики сказали когда ждать жаркие дни

 

Фото: REUTERS/Scanpix

До 20 июля температура воздуха в Латвии сохранится ниже нормы, а позже станет теплее, прогнозирует «Global Forecast System».

В понедельник Латвию пересечет с запада атмосферный фронт, который принесет осадки, в основном кратковременные. В начале новой недели температура воздуха в Латвии не превысит +21 градус, ночью местами опустится ниже +10.

Предположительно после 20 июня с юга придет теплый воздух.

Температура днем повысится до +21..+26 градусов, возможны дожди и грозы.

Реклама

В первой половине июля температура воздуха в Латвии была примерно на 2 градуса ниже нормы. Не побит еще ни один рекорд жары, и впервые за последние годы температура воздуха в первую половину лета не достигала +30 градусов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Невероятно: женщина с умершим мозгом родила двойню Wo&Men

Невероятно: женщина с умершим мозгом родила двойню

С Байконура запустили ярчайший после Луны объект Hi-Tech

С Байконура запустили ярчайший после Луны объект

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть Wo&Men

Эту морду надо видеть! Раскаявшийся мопс покорил Сеть

Откровенное фото Шараповой: 130 000 лайков меньше чем за сутки! Wo&Men

Откровенное фото Шараповой: 130 000 лайков меньше чем за сутки!

НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс Hi-Tech

НАСА признало невозможность в срок отправить астронавтов на Марс

Погода

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
OFFICE ADMINISTRATOR - RECEPTI ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 