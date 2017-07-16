Лето еще будет: Синоптики сказали когда ждать жаркие дни

До 20 июля температура воздуха в Латвии сохранится ниже нормы, а позже станет теплее, прогнозирует «Global Forecast System».

В понедельник Латвию пересечет с запада атмосферный фронт, который принесет осадки, в основном кратковременные. В начале новой недели температура воздуха в Латвии не превысит +21 градус, ночью местами опустится ниже +10.

Предположительно после 20 июня с юга придет теплый воздух.

Температура днем повысится до +21..+26 градусов, возможны дожди и грозы.

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В первой половине июля температура воздуха в Латвии была примерно на 2 градуса ниже нормы. Не побит еще ни один рекорд жары, и впервые за последние годы температура воздуха в первую половину лета не достигала +30 градусов.