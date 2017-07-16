В первой половине лета девять ночей были с заморозками

В первой половине лета, с 1 июня по 15 июля, в Латвии девять ночей были зарегистрированы заморозки на почве на одной из станций метеонаоблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Шесть таких ночей были в течение последнего месяца - с 16 июня по 15 июля. В первой половине июня было три ночи с заморозками, и это меньше, чем в 2016 году, когда таких ночей было семь. Однако в прошлом году последние заморозки зарегистрированы 14 июня, а в этом году в две июльские ночи.

Самой низкой температурой на почве было -5,5 градусов в Лиепае 3 июня.

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До Янова дня заморозки в Латвии - частое явление, однако позже они фиксируются редко. В этом году небольшие заморозки местами зарегистрированы 23 и 24 июня, 28 июня, 7 и 15 июля.

Средняя минимальная температура воздуха, которая замеряется на высоте 2 метров, в июльские ночи в Латвии составляет +11..+14 градусов, а в этом месяце она часто опускалась ниже +10, в отдельные ночи ниже +5. 7, 8 и 15 июля побито 15 рекордов холода. Ни один рекорд жары нынешним летом еще не побит.

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