Жители назвали самый лучший город для проживания в Латвии

Большинство населения Латвии считает, что жизнь в Риге лучше, чем в любом другом месте в стране, свидетельствует опрос SKDS.

Опрос проходил в мае, и людей попросили ответить, лучше ли жизнь в Риге, чем в другом месте в Латвии. 65% опрошенных заявили, что в столице лучше, причем 35% ответили, что жизнь в Риге значительно лучше, а 30% - что немного лучше.

По сравнению с прошлым годом доля тех, кто считает, что в Риге жить лучше, выросла на 8 процентных пунктов. Больше всего так считающих было в 2003 году - 72% жителей.

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Противоположного мнения придерживаются 9% опрошенных. 6% считают, что жить в Риге немного хуже, чем в другом месте, а 3% - что жить в столице значительно хуже. Каждый пятый считает, что между жизнью в Риге и в другом месте нет разницы, а 7% не смогли ответить на заданный вопрос.