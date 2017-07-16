В понедельник ожидаются небольшие дожди

В понедельник Латвию с запада пересечет атмосферный фронт - на несколько часов станет пасмурно, и пройдут дожди, в основном небольшие.

Ночью и утром дожди пройдут в Курземе, утром и в первой половине дня - в центральной части, а позже и в восточной части страны.

Температура воздуха ночью составит +8..+15 градусов, днем до 16..+21 градуса.

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В Риге в понедельник утром будет пасмурно, в первой половине дня пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 11 метров в секунду. Температура ночью понизится до +12 градусов, во второй половине дня потеплеет до +20.

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