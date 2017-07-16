В понедельник ожидаются небольшие дожди

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В понедельник Латвию с запада пересечет атмосферный фронт - на несколько часов станет пасмурно, и пройдут дожди, в основном небольшие.

Ночью и утром дожди пройдут в Курземе, утром и в первой половине дня - в центральной части, а позже и в восточной части страны.

Температура воздуха ночью составит +8..+15 градусов, днем до 16..+21 градуса.

Реклама

В Риге в понедельник утром будет пасмурно, в первой половине дня пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 11 метров в секунду. Температура ночью понизится до +12 градусов, во второй половине дня потеплеет до +20.

Еще по этой теме
Лето еще будет: Синоптики сказали когда ждать жаркие дни

Лето еще будет: Синоптики сказали когда ждать жаркие дни


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Stopiņu pag., 285000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81900 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 14900 EUR

reklama.vesti.lv

У латвийского эксперта моды посреди леса остановилось сердце Showbiz

У латвийского эксперта моды посреди леса остановилось сердце

ФОТО: Вера Брежнева покорила «Дзинтари» Showbiz

ФОТО: Вера Брежнева покорила «Дзинтари»

Супруги отметят 21 год брака, но уже в качестве… жены и жены Wo&Men

Супруги отметят 21 год брака, но уже в качестве… жены и жены

Fiat отзывает еще более миллиона авто по миру Hi-Tech

Fiat отзывает еще более миллиона авто по миру

Positivus 2017: фестивальный стиль второго дня Wo&Men

Positivus 2017: фестивальный стиль второго дня

Погода

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
INTERNETA VEIKALA KOMERCDIREKT ...
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
SISTĒMU TESTĒTĀJU
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 