В SuperBingo было выиграно почти 160 000 евро и Peugeot 2008

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В субботу, 15 июля в ТВ шоу SuperBingo выигрыши получили 1721 игрок лотереи SuperBingo, и общая сумма выигрышей составила 196988 евро.

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Второй раз в этом месяце и третий раз в этом году выиграно SuperBingo. Счастливая квитанция с одним игровыми вариантом быстрой игры за 1,50 евро приобретена в SIA Narvesen Baltija, ул.Дундагас 15, в Талси.

Общая сумма выигрыша - 158672,26 евро. Выигрыш состоит из выигрыша за SuperBingo - 152000,00 евро, Bingo - 4086,08 евро, Pirmais Rāmis - 430,11, Rāmis - 2150,57 евро и за Centrs - 5,50 евро.

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Счастливчиком этого розыгрыша можно назвать Диану Милтиню, которая в игре Lielais laimes rats попала на сектор с автомашиной Peugeot 2008.

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