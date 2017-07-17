Министерство образования намерено отказаться от специальных и вечерних школ

Министр образования Карлис Шадурскис
 

Министр образования Карлис Шадурскис. Фото: Zane Bitere / LETA

Подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к закону об общем образовании предусматривают не только реформу содержания образования, но и оптимизацию школьной сети с отказом от имеющихся типов учебных заведений, например, муниципальных гимназий, специальных и вечерних школ, пишет «Неаткарига».

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МОН рекомендует упорядочить типологию школ, оставив следующие виды: начальные, основные, средние школы и государственные гимназии. Будет предусмотрено, что в 21 региональном центре развития может быть не более двух государственных гимназий, критерии для которых останутся очень высоки, рассказала директор департамента образования МОН Эвия Папуле.

В государственной гимназии может быть и этап начальной школы, но не в столице.

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По словам Папуле, поправки будут определять, школы какого типа нужны в конкретный промежуток времени. Самоуправления должны будут решить, что делать со специальными школами - объединить их или интегрировать в общеобразовательные. Сейчас за такие школы отвечает государство.

Что касается вечерних школ, то дополнительно к программам вечерних школ они должны предлагать и другие программы, в противном случае вечерние школы будут присоединены к другим учреждениям.

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