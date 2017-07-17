Апинис рассказал, сколько получают семейные врачи

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис рассказал, какова зарплата семейных врачей и объяснил, почему они так долго бастуют.

Как объясняет Апинис, с каждого пациента семейный врач получает 1,42 евро - это платит сам пациент. За эти деньги он еще обязан не только осмотреть пациента и назначить ему лечение, но и заполнить три разных документа. Государство платит семейному врачу сумму капитации в размере 10,25 евро в год за каждого пациента, независимо от того, сколько раз человек обратился к врачу - 1 раз в год или 10 раз.

Если пациент обращается к врачу три раза в год, то врач получает в виде пациентских взносов 1,42 евро и от государства 3,42 евро. Вместе - 4,84 евро за один прием. Но как поясняет Апинис, эта сумма не идет в карман семейному врачу, с нее он выплачивает за аренду помещения, электричество, медикаменты в случае неотложной помощи, ремонт аппаратуры, зарплату помощникам и медицинской сестре и многое другое. В итоге от этих 4,84 евро в виде заработной платы семейному врачу остается 20 центов.

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«Меня часто спрашивают, сколько получают семейные врачи, - говорит Апинис. - Исходя из данных СГД и ЦСУ, а также расчетов общества врачей, заработная плата семейных врачей - в среднем 820 евро до уплаты налогов. Она зависит от количества пациентов, прикрепленных к врачу - чем из больше, тем больше зарплата. Да, есть врачи, за которыми закреплено 3000 пациентов, но ведь есть и такие, у кого всего по 600 пациентов.

У таких после уплаты всех налогов на руках остается 350 евро в месяц, и это в лучшем случае.

Это очень короткий ответ на вопрос - почему стоит повысить сумму капитации прямо сейчас».

Далее Апинис рассуждает по поводу того, кто же виноват в сложившейся ситуации и почему государство не может выделить 5 миллионов евро на повышение суммы капитации на 30%. По его мнению,

главные виновники - Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья и Инспекция по здоровью, которые превратили работу семейных врачей в бюрократическую, а не медицинскую процедуру.

«Врачам нужно заполнять 90 разных документов, журналов, формуляров, и на эту работу врач тратит основное время, - говорит Апинис. - В отведенные на каждого пациента 15 минут, он не лечит его, а заполняет всякие бумажки. Не удивительно, что поход к семейному врачу превратился в акт выписывания рецептов, больничных и направлений к другому врачу».

В итоге Апинис считает, что недельная забастовка семейных врачей - это прямая дорога к отставке министра здравоохранения Анды Чаксте. Но это вряд ли случится по ряду причин. Зато последствия забастовки могут быть печальными для пациентов. А именно - вместо 1,42 евро врачи будут брать 10 евро за прием пациента для первичного осмотра. Ведь и сейчас, во время забастовки, многие врачи работают в платном режиме, а больные платят им за прием по 7-10 евро. Второе следствие - уход семейных врачей в платные клиники. И тогда платная медицина станет частью первичного здравоохранения. В этом случае Латвия скатится к уровню медицины африканских, а не европейских стран - считает Апинис.

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