Водитель автобуса помог ребенку вернуться домой. Хороший поступок или грубое нарушение?

«Если у пассажиров нет жалоб на водителя из-за опоздания рейса, то в целом данный поступок является грубым нарушением» - говорит глава ассоциации пассажирских переводчиков Иво Ошиниекс, комментируя случай, когда двое водителей нарушив график, помогли заблудившейся маленькой девочке добраться до дома. Пользователей социальной сети очень растрогал этот поступок, однако, его нельзя оценивать однозначно, ведь пассажирам пришлось ждать почти 20 минут.

Пользователей сети радует тот факт, что люди становятся более отзывчивыми. Девушка Илзе, которая ехала на автобусе AS «Talsu autotransports» на своей страничке Facebook публично выразила благодарность водителям, которые помогли добраться до дома заблудившейся девочке. Однако не все считают, что автобусная остановка - хорошее место, для альтруизма. «За детей должны отвечать родители, а не устраивать какой-то цирк», пишет Занда, которая сама часто ездит в Талси на автобусе.

Девушка Илзе, которая стала очевидцем этой истории пишет: "Решила, что увиденное мною, заслуживает быть услышанным. В частности, это затрагивает актуальную тему последних дней - безразличие общества.

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Вчера ехала автобусом AS «Talsu autotransports», рейс 16.45 в Талси. В Пардаугаве села маленькая девочка и хотела купить билет, но оказалось, что этот рейс ей не подходит (...). Короче говоря, ей нужно было ехать предыдущим автобусом (...). Ребенок сильно плакал. Пока шофер успокаивал девочку и пытался найти решение проблемы, стоящий в очереди мужчина предложил по прибытию, отвезти от остановки ее на машине, так как оба из одного района. Все успокоились, сели по своим местам, и продолжили поездку.

Спустя минут пять, шофер решил позвонить коллеге из того самого «предыдущего» автобуса и спросить, как далеко он находится, и может ли немного подождать, пока мы доберемся до него. В итоге они ждали нас минут 20. (...)

Хочу публично сказать спасибо водителю рейса Рига - Талси и шоферу, рейс которого был из Риги в 16.20, и, конечно, мужчине, который предложил довезти ребенка до дома. Спасибо вам, это очень вдохновляет. И всем пассажирам того автобуса, которые не оставались равнодушными и при необходимости, находили бы и план Б, В ... К".

Facebook

Большинство пользователей соцсетей считают, что хоть водитель и нарушил правила, он поступил правильно.

А вот Занда уверена, что нужно было учитывать интересы всех пассажиров, ведь всех этих людей кто-то ждет, возможно, кого-то такой же маленький и плачущий ребенок.

«У всех свои планы и намерения. Если речь не идет об угрозе жизни человека или его здоровья, ситуацию нужно было решать по-другому. У девочки же есть родственники - пусть они берут ответственность» считает жительница Талси.

Я не верю, что шофер поступил бы также, если бы на месте ребенка был, например, пожилой человек.

«Такие случаи не являются ежедневной практикой, а своего рода реакцией на недавние события в Лиепае» - считает Ошениекс.

«Если у остальных пассажиров нет жалоб на опоздание рейса, то случай оценивается позитивно. Однако в целом, такая практика не приемлема».

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