Семейные врачи начинают ограниченный прием пациентов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), рассмотрев предложения премьер-министра и министра здравоохранения Анды Чакши по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, решила не подписывать соглашение с правительством и продолжит забастовку, но в иной форме. Об этом заявила журналистам руководитель ЛАСВ Сармите Вейде.

«Рассмотрев эти предложения, мы видим, что ничего не изменилось, и даже те пункты, по которым мы достигли соглашения во время встречи, в них не включены. Поэтому мы не подпишем соглашение», - сказала Вейде.

Решение изменить форму забастовки семейные врачи приняли с учетом ситуации и звонков пациентов.

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ЛАСВ постановила, что забастовка продлится до 1 октября, и до этого времени ассоциация надеется на переговоры с премьером о разрешении ситуации. В это время врачи будут принимать не более 20 пациентов в день, а остальных записывать в очередь на прием.

Также семейные врачи не будут проводить профилактику взрослых - ее можно будет пройти только за плату. Забастовочный комитет также призывает врачей не подписывать договоры о системе электронного здравоохранения и не пользоваться ею.

Как сообщалось,

Минздрав направил ЛАСВ окончательное предложение правительства по забастовочным требованиям,

в котором призывает уже завтра прийти к соглашению с премьер-министром и министром здравоохранения.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Минздраве, согласно проекту соглашения, премьер-министр Марис Кучинскис и министр здравоохранения Анда Чакша обязуются обеспечить пропорциональное повышение зарплат лечебного персонала, предусмотрев с 1 января 2018 года повышение части зарплат семейных врачей в сумме капитации.

Проектом соглашения предусмотрено, что в рамках суммы капитации семейным врачам с 1 января 2018 года устанавливается доплата в размере 150 евро в месяц за выполнение отдельных критериев качества. До 1 января 2018 года семейным врачам дается возможность улучшить их выполнение. Для определения этих критериев предлагается сформировать рабочую группу.

Предлагается также при необходимости уточнить включенный в концептуальный доклад «О реформе системы здравоохранения» раздел о первичном здравоохранении и до 15 сентября 2017 года подготовить детальное предложение о развитии первичного здравоохранения.

Проект соглашения предусматривает также внесение в нормативные акты изменений, устанавливающих, что до 1 января 2018 года использование единой системы электронного здравоохранения для семейных врачей является добровольным.

Согласившись с этими предложениями, ЛАСВ возьмет на себя обязательство обеспечить выполнение заключенных с Национальной службой здравоохранения договоров, включая подключение семейных врачей к системе электронного здравоохранения до 1 сентября 2017 года.

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