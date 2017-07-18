Трагедия в Лиепае: В какой семье рос Иван Берладин

До пропажи пятилетнего Ивана Берладина, найденного мертвым в лесу после десяти дней поисков, его семья в поле зрения Лиепайского сиротского суда не попадала, заявила его глава Тайга Зиемеле в эфире передачи «Точки над i» на LTV7.
Сейчас Сиротский суд собирает информацию о семье погибшего ребенка, чтобы решить – открывать ли административное дело.
По данном Социальной службы Лиепайской думы, включая Ивана, в семье Берладиных было четверо детей, трое из них – несовершеннолетние.
«Семья сотрудничает с социальными работниками, идет на контакт, у нас нет информации, что мать не выполняет свои родительские обязанности.
Да, по закону родители должны следить, чтобы дети до семи лет не оставались одни. Но
в данной семье есть и другие взрослые – присматривающих было много, но, возможно, именно в тот момент за ребенком не приглядывал никто»,
- сказала Зиемеле.
Руководитель Социальной службы Лиепайской думы Ивета Барткевич, в свою очередь, отметила, что данная семья находилась в поле зрения ее ведомства, поскольку обращалась к самоуправлению за финансовой поддержкой.
Она признала, что данная семья была нуждающейся, однако этот фактор, как и те, что семья является многодетной, а кормилец в семье только один, вовсе не свидетельствует о ее неблагополучии.
«Мы живем в демократической стране.
Мои работники не могут стучаться в двери и проводить проверки только на том основании, что в семье один родитель или много детей.
Нельзя впадать в крайности», - считает Барткевич.
Отвечая на упреки, что социальная служба включилась в ситуацию слишком поздно, Барткевич заявила, что до того никаких сигналов в отношении семьи не поступало:«Я не согласна, что мы не обратили внимания на эту семью. Когда она обратилась за финансовой помощью в самоуправление, семья попала в наше поле зрения и ими занимался социальный работник».
«К сожалению, люди привыкли видеть маленьких детей одинокими. Нельзя винить только социальную службу. Мы все виноваты.
Кто-то не посмотрел, не увидел, даже сейчас где-то на улице одинокие дети бегают», - заявил руководитель организации Bezvests.lv Александр Фаминский.
Напомним, тело пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина было найдено в лесу 11 июля, спустя десять дней обширных поисков с привлечением добровольцев, сообщила Госполиция.
Тело мальчика было обнаружили в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.
По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.Еще по этой теме