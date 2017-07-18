Трагедия в Лиепае: В какой семье рос Иван Берладин

До пропажи пятилетнего Ивана Берладина, найденного мертвым в лесу после десяти дней поисков, его семья в поле зрения Лиепайского сиротского суда не попадала, заявила его глава Тайга Зиемеле в эфире передачи «Точки над i» на LTV7.

Сейчас Сиротский суд собирает информацию о семье погибшего ребенка, чтобы решить – открывать ли административное дело.

По данном Социальной службы Лиепайской думы, включая Ивана, в семье Берладиных было четверо детей, трое из них – несовершеннолетние.

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«Семья сотрудничает с социальными работниками, идет на контакт, у нас нет информации, что мать не выполняет свои родительские обязанности.

Да, по закону родители должны следить, чтобы дети до семи лет не оставались одни. Но

в данной семье есть и другие взрослые – присматривающих было много, но, возможно, именно в тот момент за ребенком не приглядывал никто»,

- сказала Зиемеле.

Руководитель Социальной службы Лиепайской думы Ивета Барткевич, в свою очередь, отметила, что данная семья находилась в поле зрения ее ведомства, поскольку обращалась к самоуправлению за финансовой поддержкой.



































































Aizvērt Bezvests.lv организовали поиски мальчика Ивана в Лиепае bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv







Она признала, что данная семья была нуждающейся, однако этот фактор, как и те, что семья является многодетной, а кормилец в семье только один, вовсе не свидетельствует о ее неблагополучии.

«Мы живем в демократической стране.

Мои работники не могут стучаться в двери и проводить проверки только на том основании, что в семье один родитель или много детей.

Нельзя впадать в крайности», - считает Барткевич.

Отвечая на упреки, что социальная служба включилась в ситуацию слишком поздно, Барткевич заявила, что до того никаких сигналов в отношении семьи не поступало:«Я не согласна, что мы не обратили внимания на эту семью. Когда она обратилась за финансовой помощью в самоуправление, семья попала в наше поле зрения и ими занимался социальный работник».















Aizvērt Свечи и цветы возле дома, где жил Иван Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo Dana France/Apollo







«К сожалению, люди привыкли видеть маленьких детей одинокими. Нельзя винить только социальную службу. Мы все виноваты.

Кто-то не посмотрел, не увидел, даже сейчас где-то на улице одинокие дети бегают», - заявил руководитель организации Bezvests.lv Александр Фаминский.

Напомним, тело пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина было найдено в лесу 11 июля, спустя десять дней обширных поисков с привлечением добровольцев, сообщила Госполиция.

Тело мальчика было обнаружили в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае.

По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.

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