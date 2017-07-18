В Риге пройдет бесплатный проект для молодежи

В рамках проекта «Умей и делай!» (Proti un dari) молодые люди имеют возможность принять участие в программах по развитию интересов и навыков, участвовать в различных мероприятиях, которые проводят как общественные, так и государственные организации.

Проект рассчитан на людей в возрасте от 15 до 29 лет, которые не работают, не учатся и не зарегистрированы как безработные. Также необходимо быть задекларированным в Риге или в ней проживать.

Проект «Умей и делай!» проходит по всей Латвии с 2014 года по декабрь 2018 года.

Агентство международных молодежных программ получило финансирование Европейского социального фонда и реализует проект в сотрудничестве с городами или краями.

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В Риге партнерами Агентства являются Департамент благосостояния Рижской думы, Рижская социальная служба и Департамент образования, культуры и спорта.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Чтобы принять участие в программе, нужно заполнить анкету

В рамках проекта для молодых людей предусмотрены индивидуальные программы, направленные на развитие навыков и интересов, которые включены в формальный и неформальный сектор обучения, а также участие в мероприятиях, знакомство с профессиями и другое.

Программа индивидуальных мероприятий может длиться от одного до четырех месяцев (в некоторых случаях до девяти). Ежемесячно для каждого молодого человека предусмотрены как минимум 24 часа мероприятий, поддержка наставника и руководителя программы.

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