Исследование: латышское и русское медиапространства по-прежнему отделены

Латышское и русское медиапространства в Латвии по-прежнему разделены, свидетельствуют результаты исследования, заказанного Министерством культуры.

Людей просили ответить на вопрос, на каком языке они обычно потребляют средства массовой информации. 63% указали латышский язык, 32,3% - русский язык, а 0,3% заявили, что пользуются обоими языками в одинаковой мере.

Латышскоговорящее население потребляет СМИ на латышском языке, а русскоязычное - СМИ на русском языке, откуда следует, что медиапространства в Латвии разделены. 90% латышей заявили, что потребляют латышские СМИ, 5% - русские СМИ, а еще 5% потребляют СМИ на других языках.

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Среди представителей некоренных национальностей потребляются СМИ на русском языке (80% опрошенных). Латышские СМИ потребляют 15% нелатышей.

54% опрошенных завили, что информация об одном и том же событии в разных СМИ может различаться. Четверть населения считает, что информация об одном и том же событии в разных СМИ идентична или несущественно отличается. Примерно каждый пятый не обращал на это внимание.

65% тех, кто признает, что в разных СМИ информация отражается по-разному, заявили, что потребляют в основном известные им СМИ, а 15% - одно, наиболее достоверное. У 14% населения выбор СМИ бывает нечаянным, а еще 4% уверены, что СМИ вообще доверять нельзя.

Латыши больше всего доверяют таким СМИ, как портал «delfi.lv», ЛТВ и передача «Панорама». Среди нелатышей первое место также занимает портал «delfi.lv», но доверием пользуются также Первый Балтийский канал и «РТР Россия».

Также респондентов попросили ответить, смотрят ли они российские телепередачи. 37% ответили отрицательно, 26% выбрали ответ «иногда», а почти треть ответили, что российское ТВ не смотрят. Больше всего смотрящих российское ТВ в возрастной категории 45-74 лет.

45% смотрят российские фильмы и сериалы, 32% - юмористические и музыкальные передачи, а 28% - новостные программы.