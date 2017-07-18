Опрос: чем ниже уровень образования, тем больше человек верит информации в соцсетях

Чем ниже уровень образования человека, тем больше он верит информации в социальных сетях, свидетельствуют результаты заказанного Министерством культуры исследования.

32% жителей Латвии в целом верят информации, которую можно найти в соцсетях. В основном это молодежь - этой информации верят 54% респондентов в возрасте 15-24 лет и только 23% - в возрасте 65-74 лет.

Лишь примерно половина латвийцев считает, что разные СМИ по-разному отражают одни и те же события. 27% опрошенных не могут оценить свою способность отличить достоверную информацию от манипулятивной.

Реклама

20% опрошенных делятся информацией в интернете, не проверяя ее. Особенно это свойственно молодежи в возрасте 15-24 лет.

Чем выше уровень доходов на одного члена семьи, тем больше понимание того, что разные СМИ отражают информацию по-разному.

43% респондентов с основным образованием и 22% - с высшим верят информации, которую находят в соцсетях.

88% респондентов с высшим образованием понимают, что СМИ и их содержание влияют на мнение общества. 20% респондентов с основным образованием не смогли ответить на этот вопрос.

Еще по этой теме