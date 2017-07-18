Опрос: чем ниже уровень образования, тем больше человек верит информации в соцсетях

Ilustratīvs attēls.
 

Ilustratīvs attēls.. Фото: AP/Scanpix

Чем ниже уровень образования человека, тем больше он верит информации в социальных сетях, свидетельствуют результаты заказанного Министерством культуры исследования.

32% жителей Латвии в целом верят информации, которую можно найти в соцсетях. В основном это молодежь - этой информации верят 54% респондентов в возрасте 15-24 лет и только 23% - в возрасте 65-74 лет.

Лишь примерно половина латвийцев считает, что разные СМИ по-разному отражают одни и те же события. 27% опрошенных не могут оценить свою способность отличить достоверную информацию от манипулятивной.

Реклама

20% опрошенных делятся информацией в интернете, не проверяя ее. Особенно это свойственно молодежи в возрасте 15-24 лет.

Чем выше уровень доходов на одного члена семьи, тем больше понимание того, что разные СМИ отражают информацию по-разному.

43% респондентов с основным образованием и 22% - с высшим верят информации, которую находят в соцсетях.

88% респондентов с высшим образованием понимают, что СМИ и их содержание влияют на мнение общества. 20% респондентов с основным образованием не смогли ответить на этот вопрос.

Еще по этой теме
Судя по опросам, жизнь в Латвии становится лучше

Судя по опросам, жизнь в Латвии становится лучше

Опрос: люди стали нетерпимее к взяткам дорожной полиции

Опрос: люди стали нетерпимее к взяткам дорожной полиции

Опрос: жителей Латвии беспокоит доступность средств ЕС после 2020 года

Опрос: жителей Латвии беспокоит доступность средств ЕС после 2020 года


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 67000 EUR
Квартира
Квартира, Liepāja, 34000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 238888 EUR

reklama.vesti.lv

Бывший креативный директор Apple предрек провал iPhone Hi-Tech

Бывший креативный директор Apple предрек провал iPhone

Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы Hi-Tech

Аллигатор из Латгалии смотрит на мир через моторы

Бананы помогают от целого ряда недугов Wo&Men

Бананы помогают от целого ряда недугов

155-килограммовая модель снялась обнаженной в честь Дня нудиста Wo&Men

155-килограммовая модель снялась обнаженной в честь Дня нудиста

Кудрявцева сменила прическу и стала похожа на Канделаки Showbiz

Кудрявцева сменила прическу и стала похожа на Канделаки

Опрос

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 