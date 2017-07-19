Беспредел природы: на следующей неделе осадков будет больше

 

Фото: AP/Scanpix

На следующей неделе в Латвию придет более влажный воздух и увеличится влияние циклона, поэтому возможны сильные дожди, свидетельствует прогноз «Global Forecast System».

В ближайшие сутки погоду будет определять область высокого давления, ветер будет слабым, ночи - прохладными, а дни - уверенно теплыми. Температура воздуха сохранится до +25 градусов.

С понедельника, 24 июля, погодные условия будут определяться циклоном. Участятся дожди, возможны грозы. Ночи станут теплее, а температура воздуха останется прежней.

Реклама

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Ādamlauks, 135000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 790118 EUR

reklama.vesti.lv

Без ретуши: Ирина Шейк выложила «честное» селфи в белье Wo&Men

Без ретуши: Ирина Шейк выложила «честное» селфи в белье

«Свадьба века»: Кадыров официально объявил о свадьбе Баскова Showbiz

«Свадьба века»: Кадыров официально объявил о свадьбе Баскова

Бананы помогают от целого ряда недугов Wo&Men

Бананы помогают от целого ряда недугов

Дочка Пугачевой устроила фееричные танцы на юрмальском пляже Showbiz

Дочка Пугачевой устроила фееричные танцы на юрмальском пляже

Бывший креативный директор Apple предрек провал iPhone Hi-Tech

Бывший креативный директор Apple предрек провал iPhone

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 