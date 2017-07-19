Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Andrejs Baburovs / LETA

Рельсы есть, станции есть, пассажирских поездов нет. Почему? Поезд на 19-километровом маршруте из центра Риги в Болдераю находился в пути 29 минут и в свое время был предназначен не только для перевозки товаров, но и пассажиров.

В настоящее время, чтобы добраться из центра Риги в Болдераю, рижане ездят на автобусе, который проводит в пути 1 час и 10 минут.

Это невыгодно не только по времени, но и экономически.

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«Шоссе, по которому едет 3-й автобус, очень узкое, автобусы с их выхлопными газами загрязняют окружающую среду, портят асфальт и создают большие заторы», - говорит инженер Бруно Врублевскис. Возможность восстановления железнодорожного движения из центра в Болдераю он считает вполне реальной, ее поддерживают и местные жители. Пару лет назад группа активистов, обратились к министру сообщения Улдису Аугулису, он пообещал, что вопрос будет рассмотрен, но пока подвижек по нему нет.

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