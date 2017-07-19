Проверяйте свои пенсии! Странная система VSAA «съедает» десятки евро

 

Фото: AP/Scanpix

Сильвия решила проверить расчет пенсии своего мужа. И удивилась, узнав, что первая ошибка в начислении была совершена еще в октябре. А начиная с апреля пенсия все уменьшалась и уменьшалась, причем в размере десятков евро!

«У мужа пенсия 320 евро, приходит 241 евро - более 70 евро разница!», - рассказывает Сильвия.

Женщина обратилась в VSAA. Там ей рассказали, что неправильное перечисление произшло в результате ошибки - в мае, мол, все будет исправлено. Однако майская и июньская пенсии пришли с аналогичными погрешностями, деньги испарялись - минус 34 евро!

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Журналисты программы Bez Tabu сами обратились с службу, где сотрудники начали оправдываться - да, мол, такое случается, большой объем обработки информации и тому подобное... Это может быть как и ошибка системы, так и вина работника и пообещали, что подобное больше не произойдет - недостающие деньги пенсионер получит уже в этом месяце.

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