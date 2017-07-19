Ресторатор: «В нашей отрасли СГД работает, как гестапо!»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Совладелец винного бара Garage в Берга базаре и ресторана Hot'e Янис Ензис считает, что в ходе проверок ресторанов со стороны СГД происходят недопустимые вещи. К тому же налоговая политика в стране заставляет предпринимателей отрасли уходить в тень. В интервью Rus.db.lv он озвучил свою позицию.

Недавно было опубликовано мнение совладельца ресторанов 3 pavāru restorāns и Restorāns 3 повара Эрика Дрейбантса о том, как работники Службы государственных доходов (СГД) буквально допрашивает персонал ресторана в присутствии гостей. Из-за этого ресторан терпит убытки. Сегодня стало известно, что из-за высоких налогов неплатежеспособным объявила себя компания OZRT, которая управляла рестораном Национальной библиотеки «Кливерсала». Что же происходит в отрасли? Этот вопрос rus.db.lv задал Янису Ензису.

Еще по этой теме
Совладелец ресторана: Работники СГД «допрашивают» нас при клиентах, терпим убытки!

Совладелец ресторана: Работники СГД «допрашивают» нас при клиентах, терпим убытки!

Управляющий рестораном «Замка света» разорился: «задушили» налоги

Управляющий рестораном «Замка света» разорился: «задушили» налоги

Реклама

Первая проблема, по мнению ресторатора, - отношение работников СГД к тем предприятиям, которые они проверяют. «Сейчас СГД проводит рейды во всех ресторанах Латвии, - говорит он. - Ладно, пусть проверяли бы, мы не против.

Но какими методами это делается - это просто кошмар.

Например, вечером, когда много людей ужинают, просто входят в ресторан и закрывают его на целый день на полную проверку.

Такое было несколько раз, к примеру, у ресторана Piens. В ресторан отеля Bergs за 2 дня пришли с проверками 4 раза! Я все понимаю, эти работники, которые приходят к нам с проверками - они просто выполняют свою работу, они не виноваты.

Но это же политика СГД в целом, и она смахивает на политику гестапо!»

Янис Ензис рассказывает, что его рестораны тоже подверглись проверкам в прошлом году. «Ничего крупного не нашли, но по мелочам все равно придрались, - рассказывает предприниматель. - Один раз наш повар взял из кассы 18 евро, чтобы купить продукты на рынке, и за это нам выписали штраф в 400 евро.

Второй раз выписали штраф, когда утром мы забыли вбить в кассу разменные 70 евро. После двух штрафов мы получили письмо от СГД, где было сказано, что нас могут лишить лицензии на продажу алкоголя из-за нарушений. Это разве нормально? Мне кажется, у нашей налоговой службы сохранился советский стиль работы - схватить, наказать, оштрафовать... Я надеюсь, что в Латвии ввели принцип «Консультируй перед тем, как оштрафовать» не просто так, и он будет внедрен в жизнь, иначе работать невозможно...»

Вторая проблема, по мнению эксперта, - это в целом налоговое бремя в стране. «Я понимаю, почему OZRT не смогли дальше работать, - говорит он. - Самое главное вот что: налоговая нагрузка просто несопоставима с уровнем платежеспособности населения. Будь этот уровень выше, никто не жаловался бы на высокие налоги. Мы же искренне хотим все быть чистыми и белыми, как хочет СГД и государство, но многие в отрасли просто не могут выжить, если будут платить совершенно все налоги.

Наша отрасль ведь копеечная! Если кто-то может заработать в отрасли 10% прибыли, то это огромное счастье.

Для большинства игроков это недостижимая мечта.

Один мой знакомый - ресторатор из Швейцарии - помогал нескольким латвийским ресторанам, и когда он посмотрел их финансовую ситуацию и перспективы, то честно сказал - да они же все будущие банкроты!»

По словам Яниса Ензиса, люди почему-то считают, что латвийские рестораторы живут в богатстве. «Если какие-то отдельные владельцы ресторанов покупают себе «Ягуары», то это не значит, что вся отрасль - в шоколаде, - говори он.

- Остальные ездят на старых «Субару», потому что на другое нет денег».

Если же говорить глобально, в разрезе экономики страны в целом, то Янис Ензис считает, что проблема Латвии заключается в нехватке профессионалов с экономическим и аналитическим мышлением. «У нас же как происходит? Решили, к примеру, поднять налоги, просто потому, что подсчитали: рост налога на 2% даст дополнительные 5 миллионов евро, - говорит он.

- Но в итоге из-за роста налога часть предприятий обанкротилась, и получилось в жизни не плюс 5 миллионов к прежней сумме, а минус 5 миллионов. Когда в министерстве финансов будут сидеть люди с нормальными экономическими знаниями, тогда и ситуация в стране станет лучше».


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jūrmala, 595000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR
Дом
Дом, Lēdurgas pag., 79000 EUR

reklama.vesti.lv

Вы ее видели? Израильтянка - двойник Мелании Трамп покоряет мир Wo&Men

Вы ее видели? Израильтянка - двойник Мелании Трамп покоряет мир

В Юрмале обокрали дом российского артиста Эммануила Виторгана Showbiz

В Юрмале обокрали дом российского артиста Эммануила Виторгана

Daimler отзывает миллионы автомобилей Mercedes Hi-Tech

Daimler отзывает миллионы автомобилей Mercedes

Бразильский парикмахер делает прически молотком и топором Wo&Men

Бразильский парикмахер делает прически молотком и топором

«Свадьба века»: Кадыров официально объявил о свадьбе Баскова Showbiz

«Свадьба века»: Кадыров официально объявил о свадьбе Баскова

СГД

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 