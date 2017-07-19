Ресторатор: «В нашей отрасли СГД работает, как гестапо!»

Совладелец винного бара Garage в Берга базаре и ресторана Hot'e Янис Ензис считает, что в ходе проверок ресторанов со стороны СГД происходят недопустимые вещи. К тому же налоговая политика в стране заставляет предпринимателей отрасли уходить в тень. В интервью Rus.db.lv он озвучил свою позицию.

Недавно было опубликовано мнение совладельца ресторанов 3 pavāru restorāns и Restorāns 3 повара Эрика Дрейбантса о том, как работники Службы государственных доходов (СГД) буквально допрашивает персонал ресторана в присутствии гостей. Из-за этого ресторан терпит убытки. Сегодня стало известно, что из-за высоких налогов неплатежеспособным объявила себя компания OZRT, которая управляла рестораном Национальной библиотеки «Кливерсала». Что же происходит в отрасли? Этот вопрос rus.db.lv задал Янису Ензису.

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Первая проблема, по мнению ресторатора, - отношение работников СГД к тем предприятиям, которые они проверяют. «Сейчас СГД проводит рейды во всех ресторанах Латвии, - говорит он. - Ладно, пусть проверяли бы, мы не против.

Но какими методами это делается - это просто кошмар.

Например, вечером, когда много людей ужинают, просто входят в ресторан и закрывают его на целый день на полную проверку.

Такое было несколько раз, к примеру, у ресторана Piens. В ресторан отеля Bergs за 2 дня пришли с проверками 4 раза! Я все понимаю, эти работники, которые приходят к нам с проверками - они просто выполняют свою работу, они не виноваты.

Но это же политика СГД в целом, и она смахивает на политику гестапо!»

Янис Ензис рассказывает, что его рестораны тоже подверглись проверкам в прошлом году. «Ничего крупного не нашли, но по мелочам все равно придрались, - рассказывает предприниматель. - Один раз наш повар взял из кассы 18 евро, чтобы купить продукты на рынке, и за это нам выписали штраф в 400 евро.

Второй раз выписали штраф, когда утром мы забыли вбить в кассу разменные 70 евро. После двух штрафов мы получили письмо от СГД, где было сказано, что нас могут лишить лицензии на продажу алкоголя из-за нарушений. Это разве нормально? Мне кажется, у нашей налоговой службы сохранился советский стиль работы - схватить, наказать, оштрафовать... Я надеюсь, что в Латвии ввели принцип «Консультируй перед тем, как оштрафовать» не просто так, и он будет внедрен в жизнь, иначе работать невозможно...»

Вторая проблема, по мнению эксперта, - это в целом налоговое бремя в стране. «Я понимаю, почему OZRT не смогли дальше работать, - говорит он. - Самое главное вот что: налоговая нагрузка просто несопоставима с уровнем платежеспособности населения. Будь этот уровень выше, никто не жаловался бы на высокие налоги. Мы же искренне хотим все быть чистыми и белыми, как хочет СГД и государство, но многие в отрасли просто не могут выжить, если будут платить совершенно все налоги.

Наша отрасль ведь копеечная! Если кто-то может заработать в отрасли 10% прибыли, то это огромное счастье.

Для большинства игроков это недостижимая мечта.

Один мой знакомый - ресторатор из Швейцарии - помогал нескольким латвийским ресторанам, и когда он посмотрел их финансовую ситуацию и перспективы, то честно сказал - да они же все будущие банкроты!»

По словам Яниса Ензиса, люди почему-то считают, что латвийские рестораторы живут в богатстве. «Если какие-то отдельные владельцы ресторанов покупают себе «Ягуары», то это не значит, что вся отрасль - в шоколаде, - говори он.

- Остальные ездят на старых «Субару», потому что на другое нет денег».

Если же говорить глобально, в разрезе экономики страны в целом, то Янис Ензис считает, что проблема Латвии заключается в нехватке профессионалов с экономическим и аналитическим мышлением. «У нас же как происходит? Решили, к примеру, поднять налоги, просто потому, что подсчитали: рост налога на 2% даст дополнительные 5 миллионов евро, - говорит он.

- Но в итоге из-за роста налога часть предприятий обанкротилась, и получилось в жизни не плюс 5 миллионов к прежней сумме, а минус 5 миллионов. Когда в министерстве финансов будут сидеть люди с нормальными экономическими знаниями, тогда и ситуация в стране станет лучше».