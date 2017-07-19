«Ригас сатиксме» закупит трамваи и автобусы на 60 млн евро

Северный инвестиционный банк («Nordic Investment Bank», NIB) и Рижское муниципальное транспортное предприятие «Ригас сатиксме» подписали договор о ссуде в размере 60 млн евро на покупку трамваев и троллейбусов, сообщили представители банка.

Финансирование предназначено на покупку транспорта на водородном двигателе и транспортную инфраструктуру. Срок действия договора 15 лет.

«Ригас сатиксме» планирует купить 12 низкопольных трамваев и десять автобусов с водородными двигателями.

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Новые трамваи «Шкода Transportation» планируется доставить в 2017 году. «Ригас сатиксме» продолжит приспособление рельсов к низкопольным трамваям, перестройку остановок, электрокабелей и систем.

Средства Северного инвестиционного банка позволят впервые в Риге ввести экологически чистые транспортные средства.

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