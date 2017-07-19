В четверг станет немного прохладнее, но гораздо суше

 

Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

В четверг в Латвии немного похолодает, но дождевых облаков будет меньше, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью синоптики прогнозируют облачную погоду, местами - главным образом на северо-востоке страны - ожидается кратковременный дождь. Ночью в отдельных местах образуется туман.

Будет дуть слабый ветер, ночью столбик термометра опустится до отметки в +5..+11 градусов, местами на побережье - до +14 градусов. Днем потеплеет до +17..+22 градусов.

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В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +8 градусов в пригороде до +14 градусов на севере столицы. Днем потеплеет до +19 градусов.


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