Этим летом в Латвии было всего два дня без дождя

Начиная с 1 июня в Латвии только двое суток не было дождя на территории всей страны, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

46 из 48 прошедших дней лета дождь был зафиксирован хотя бы на одной из станции метеонаблюдений.

В большинстве случаев дождевые тучи прошли лишь над частью территории страны, поэтому в каждой конкретной местности дождь шел в среднем 27 дней.

Реклама

Лето прошлого года тоже было дождливым - с Янова дня (24 июня) до конца августа в Латвии не было ни одного дня, который прошел бы без дождя.

Во второй половине этой недели осадков в Латвии будет совсем мало, а на следующей неделе они опять участятся, при этом возможны сильные ливни, прогнозирует «Global Forecast System».