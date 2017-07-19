Жители Царникавы получат скидку в 70% на налог на недвижимость

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Задекларированные в Царникавском крае жители в 2018 году получат льготу по уплате налога на недвижимость (НН) в размере 70% за один жилой объект. Такое решение сегодня приняла Царникавская краевая дума.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель думы Сандра Балтрука, право на получение этой льготы будет иметь налогоплательщик, задекларировавший место жительства в доме или квартире в Царникавском крае.

Влияние этой льготы на бюджет самоуправления Царникавского края планируется в размере примерно 140 тыс. евро.

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Как пояснила председатель краевой думы Дайга Юревица, это решение продолжает начатый самоуправлением путь к тому, что ставка НН на единственное жилье должна быть нулевой. Так как действующее законодательство этого не допускает, самоуправление может применять льготу по уплате НН в размере до 90%.

В этом году задекларированные в Царникавском крае жители получили льготу по уплате налога в размере 50%.


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