В Балтийском море у Вентспилса пройдут учения

Сегодня в Балтийском море у Вентспилса проводятся учения Европейского агентства пограничной и береговой охраны («Frontex») «Baltic Exercise 2017», сообщили агентству ЛЕТА в Государственной погранохране.

Цель учений - оказание услуг системы надзора за внешней границей ЕС («Eurosur») участвующим в них странам. Во время учений планируется протестировать на практике несколько разработанных «Frontex» услуг, включая наблюдение и слежение за подозрительными судами с использованием различных систем наблюдения, обмен информацией между национальными координационными центрами стран-участниц, обнаружение интересующих судов с использованием спутниковых снимков.

В учениях участвуют персонал и технические средства Государственной погранохраны - вертолеты и плавсредства, вертолет Национальных вооруженных сил, антитеррористическое подразделение Госполиции «Омега», патрульный корабль польской погранохраны, национальные координационные центры Латвии, Польши, Литвы и Эстонии.

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Главная задача учений - проверить теоретические и практические навыки участвующих в них сил и средств при надзоре за морской границей.