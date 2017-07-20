На севере Курземе температура воздуха опустилась до +5 градусов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

В четверг на рассвете в Вентспилсе, Мерсрагсе и Стенде станции метеонаблюдений зарегистрировали температуру воздуха всего около +5 градусов.

В Мерсрагсе столбики термометров опустились до +4,7 градуса, побив рекорд холода для 20 июля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На остальной территории Латвии температура составила +6..+11 градусов, а на побережье Рижского залива - +13 градусов.

Реклама

В четверг днем воздух прогреется до +17..+22 градусов, в Риге - до +19 градусов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR
Дом
Дом, Bērzaunes pag., 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR

reklama.vesti.lv

Бразильский парикмахер делает прически молотком и топором Wo&Men

Бразильский парикмахер делает прически молотком и топором

ФОТО: Как российские знаменитости проводят время в Юрмале Showbiz

ФОТО: Как российские знаменитости проводят время в Юрмале

Ученые: Длинный рабочий день ведет к аритмии Hi-Tech

Ученые: Длинный рабочий день ведет к аритмии

Восхитительна! Кейт Миддлтон очаровала Польшу модными образами Wo&Men

Восхитительна! Кейт Миддлтон очаровала Польшу модными образами

Дочка Пугачевой устроила фееричные танцы на юрмальском пляже Showbiz

Дочка Пугачевой устроила фееричные танцы на юрмальском пляже

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
TIRDZNIECĪBAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 