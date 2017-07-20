Зарплаты должностных лиц в ближайшие годы могут вырасти на 485-750 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В то время как возможные выгоды от планируемой налоговой реформы жителям все еще неясны, министры, депутаты и другие должностные лица могут быть уверены в ощутимом увеличении своих доходов.

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И хотя авторы пока еще обсуждаемой новой налоговой политики обещают выгоды получателям маленьких зарплат и уменьшение неравенства доходов населения, прогнозы реальных выгод для этой части общества обобщенные и неясные.

Между тем можно точно подсчитать возможное повышение зарплат министров, депутатов и других должностных лиц

в результате проведения налоговой реформы.

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По прогнозам Минфина, планируемое повышение минимальной зарплаты с 380 до 430 евро в 2018 году увеличит размер средней зарплаты в стране примерно на 1 процентный пункт.

Однако с учетом других макроэкономических факторов повышение в следующем году может составить 6% - до 970 евро. На основе этих подсчетов можно заключить, что зарплата министров и премьера через неполные три года вырастет на 485-750 евро.

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