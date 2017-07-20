Шадурскис: латвийская сеть школ не отвечает демографической ситуации

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Латвийская сеть школ не отвечает сегодняшней социально-экономической и демографической ситуации, считает министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Сегодня на презентации исследования о создании в Латвии оптимальной модели сети общеобразовательных учебных заведений Шадурскис отметил, что система образования имеет самое непосредственное влияние на народное хозяйство, и от того, насколько хороши наши школы, зависит, насколько хорошо живет наше общество.

По его словам, современная средняя школа должна быть такой, у которой есть соответствующая инфраструктура, создающая возможности для школьников и педагогов. Средняя школа должна также обеспечивать конкурентоспособную зарплату педагогам и повысить престиж профессии педагога.

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Формируя современную среднюю школу, можно добиться прорыва в качестве образования, считает Шадурскис. Несмотря на вкладываемые в систему образования в Латвии примерно 1,5 млрд евро в год, это не дает особых результатов, так как это финансирование используется недостаточно хорошо.

Главным источником экономии средств Шадурскис назвал их эффективное использование, в том числе упорядочение сети школ.

Цель упорядочения сети школ - обеспечить качество образования в каждой средней школе, подчеркнул он.

В результате упорядочения сети школ минимальную зарплату учителям на первом этапе можно повысить примерно на 45%, и по окончании переходного периода она составила бы примерно 1000 евро за ставку. Это означает, что при 40-часовой рабочей неделе она составит примерно 1500 евро.

В свою очередь самоуправления, являющиеся учредителями школ, в результате реформы смогут целенаправленно инвестировать средства в образование, обеспечив удобную и хорошую инфраструктуру, получив деньги и на образование по интересам, и на поддержку персонала и консультантов по вопросам карьеры.

Вопрос о хорошей современной школе следует рассматривать в контексте содержания образования, основанного на новых компетенциях, отметил Шадурскис.

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