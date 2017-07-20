В первом полугодии родилось на 990 детей меньше

В первом полугодии текущего года зарегистрировано 10 175 новорожденных, что по сравнению с тем же периодом годом ранее на 990 меньше, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В данные не вошли дети, родившиеся за границей у матери - постоянной жительницы Латвии. Данные о детях, родившихся в этом году за границей, будут доступны в апреле 2018 года.

Умерло примерно столько же людей, как в первом полугодии прошлого года - 14 923, что на десять человек больше, чем годом ранее.

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Естественный прирост населения в Латвии сохраняется негативным уже с 1991 года. В течение полугода из-за естественной убыли население Латвии уменьшилось на 4748 человек, в первом полугодии 2016 года - на 3748.

За шесть месяцев зарегистрировано 4558 браков, что на 118 больше, чем годом ранее.

НА 1 июля 2017 года численность населения Латвии составляла 1,938 млн человек.