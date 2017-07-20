Минблаг предлагает отменить спорную норму о начислении пособий

Министерство благосостояния предлагает отменить норму, предусматривающую изменение порядка начисления пособия по материнству, отцовству, родительского и больничного пособия, и сегодня совещание госсекретарей министерств одобрило соответствующие поправки к закону о страховании материнства и по болезни.

Как пояснил агентству ЛЕТА представитель Минблаг Эгил Зариньш, таким образом, порядок определения средней зарплаты, с которой начисляются страховые взносы, с 1 января 2018 года не изменится.

Это означает, что до 31 декабря 2019 года в силе будет прежний порядок - лицу, у которого в части периода определения средней зарплаты, с которой начисляются страховые взносы, не было временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска отца ребенка, отпуска без сохранения зарплаты, предоставленного в связи с необходимостью ухода за ребенком, или отпуска по уходу за ребенком, в период определения средней зарплаты, с которой начисляются страховые взносы, не будут зачислены дни временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска отца ребенка, отпуска без сохранения зарплаты, предоставленного в связи с необходимостью ухода за ребенком, или отпуска по уходу за ребенком.

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Поправки подготовлены с учетом рекомендаций общественных организаций, представляющих интересы родителей, и предложений подкомиссии комиссии Сейма по демографическим вопросам, отмечает Минблаг.

Одновременно в соответствии с действующим правовым регулированием планируется с 1 января 2020 года установить одинаковый алгоритм расчета средней зарплаты, с которой вносятся социальные взносы, или методику начисления пособий для краткосрочных услуг. «Это делается для того, чтобы сделать начисление пособий более понятным для клиентов и легче администрируемым для государства, а также, уменьшив нечестное использование системы пособий соцстрахования, не ухудшить при этом ситуацию для тех, кто добросовестно вносит взносы соцстрахования», - отметил Зариньш.