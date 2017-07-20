Рижан и гостей столицы приглашают на бесплатные тренировки

 

Фото: depositphotos.com

Во многих районах Риги проходят тренировки на свежем воздухе. Условия для участия простые – хорошее настроение, желание и спортивная обувь.

Проект SportoRīga, который поддерживает Рижское самоуправление - это десятки тренировок по всему городу под руководством

высококвалифицированных тренеров. Занятия, продолжительностью около часа, проходят на школьных стадионах, спортивных площадках, в парках и т.д.

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Тренироваться могут все, вне зависимости от подготовки. «Людям с больными коленями, тем, кто перенес травму – предложат щадящие упражнения. Тем, кто любит спорт и уже чем-то занимается, нагрузку увеличат. Словом, ко всем индивидуальный подход, просто нужно сообщить тренеру о своих проблемах или предпочтениях перед началом занятий», - рассказывает Наталья Никулина, руководитель проектов SportoRīga.

Погода в Латвии непостоянная, но это не повод отменять занятия.

«Недавно я проводила занятие в Иманте – несмотря на проливной дождь, пришли 25 человек. Мы бежали пять минут, потом останавливались, делали упражнения. Обежали весь район, в конце были мокрые, грязные, но радостные»,- делится руководитель проекта SportoRīga.

График занятий доступен на сайте sportoriga.lv. «Перед тем, отправиться на тренировку в назначенное время и место, лучше проверить, все ли в силе. Информация на сайте постоянно обновляется», - отмечает Н. Никулина.

Одежда для тренировки должна быть просто удобной. «Если нет спортивной одежды, то можно надеть любые мягкие, удобные штаны,

обычную майку или кофту. Но без спортивной обуви, которая плотно сидит на ноге, не обойтись. Кеды не подойдут, нужны кроссовки", - рассказывает Н. Никулина. Помимо хорошего настроения, стоит захватить с собой коврик, если такого нет – покрывало или полотенце, на котором можно делать упражнения лежа.

Проект SportoRīga стартовал несколько лет назад, с целью привить любовь к активному образу жизни, сделать спорт более доступным, дать рижанам возможность проводить время на свежем воздухе с максимальной пользой для здоровья.


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