Чакша: есть два варианта ввода людей в новую систему здравоохранения

Анда Чакша
 

Анда Чакша. Фото: Edijs Pālens / LETA

В настоящее время для ввода людей в новую систему здравоохранения есть два варианта, заявила после дискуссии по закону о финансировании здравоохранения министр здравоохранения Анда Чакша.

Один вариант - это «бинарная система», простое отделение налогоплательщиков от тех, кто налоги не платит. Второй вариант - установить порог налогов, начиная с которого человек получает полную корзину услуг.

Чакша назвала сегодняшнюю дискуссию конструктивной, хотя по-прежнему не ясно, какую сумму будут платить те жители, которые не вносят социальных взносов. «Вопрос в том, какого типа это будет платеж и для каких групп. Сначала нужно договориться о принципе», - сказала Чакша.

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Сегодня обсуждались такие темы, как корзина услуг, какие группы будут получать полную корзину услуг, хотя и не платят социальные взносы. Речь шла и об управлении финансами, то есть о будущем Национальной службы здравоохранения, которая могла бы стать своеобразным фондом.

«Скелет законопроекта подготовлен, мы поставили вопросы, которые нужно решить, и делаем следующий шаг», - сказала министр.

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