Дорожные работы ведутся более чем на 100 участках

дорожные работы
 

дорожные работы. Фото: Ieva Čīka / LETA

Дорожно-строительные работы ведутся более чем на 100 участках государственных автодорог, в том числе почти на всех главных государственных дорогах, сообщили агентству ЛЕТА в «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

Самые большие ограничения в движении - на участках от Даугавпилса до Медуми (A13), где нужно провести в пути полтора часа, на Резекненском шоссе на участке от Резекне до Лудзы (A12), на дороге Цесис-Яунпиебалга-Мадона (P30) и на пяти участках Вентспилсского шоссе (A10).

В окрестностях Риги движение замедлено у Рижской ГЭС на Рижской окружной дороге, у моста через Лиелупе на Вентспилсском шоссе, а участок Тинужи-Огре (P5) будет закрыт для движения и в августе.

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Актуальную информацию о ремонтных работах на главных государственных дорогах можно получить по круглосуточному бесплатному телефону 80005555, на сайте «lvceli.lv» и в приложении «Waze».


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