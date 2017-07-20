Шествие Гран-при наций и Европейской хоровой олимпиады наблюдали несколько тысяч человек

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Торжественное шествие Гран-при наций и Европейской хоровой олимпиады сегодня вечером в Вецриге наблюдали несколько тысяч человек.

Шествие началось на ул. Пилс, прошло через Домскую площадь, ул. Зиргу, площадь Ливу и ул. Калькю. Люди смотрели шествие и с летних террас кафе и ресторанов.

Часть участников была в национальных костюмах и исполняла народные песни. Шествие закончилось совместным исполнением песни «Вей, ветерок».

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До начала шествия в Латвию прибыли 156 хоров и примерно 5000 хористов. Латвия представлена на хоровых состязаниях 57 хорами. Из России в Латвию приехали 627 хористов, из Израиля - 399.

Европейская хоровая олимпиада и Гран-при наций будут проходить в Риге до 23 июля.


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