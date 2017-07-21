Депутат Юрмальской думы сложил мандат из-за известного кафе Kūriņš

Депутат Юрмальской думы Арнис Абелитис, который в конце прошлого года был уличен в незаконном строительстве, решил сложить мандат.

Абелитис был избран в думу по списку партии «Тебе, Юрмала» и Новой консервативной партии. Депутат пояснил, что еще в январе начата разработка локальной планировки объекта, на котором было обнаружено незаконное строительство, чтобы упорядочить его правовой статус. Чтобы не дискредитировать своих коллег по партии и думе, Абелитис решил отказаться от мандата.

Напомним, дело касается застройки на территории известного юрмальского кафе Kūriņš, владельцем которого Абелитис является.

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