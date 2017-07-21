Сенат Чехии утвердил отправку военнослужащих в Латвию

Сенат парламента Чехии утвердил отправку до 290 военнослужащих в Латвию и Литву в составе многонациональных сил НАТО.

Эта миссия является свидетельством «политической и практической солидарности и готовности выполнять обещание о коллективной обороне», - заявил сенаторам перед голосованием министр обороны Чехии Мартин Стропницкий.

Отправку военнослужащих поддержали 57 сенаторов, четверо были против, а семь воздержались.

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Нижняя палата парламента Чехии приняла свое решение еще на прошлой неделе.

В литовском батальоне под командованием Германии будут служить до 250 чехов, в латвийском батальоне под командованием Канады - до 40.