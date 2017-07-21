Бухгалтер украла у работодателя огромную сумму денег

Пярнуское предприятие по переработке металлолома OÜ Tolmetex недосчиталось 173 000 евро, которые у фирмы за четыре года украла 36-летняя бухгалтер Катрин Кокк. Но взять с нее нечего, так как она полностью потратила все присвоенные деньги, пишет Pärnu Postimees.

«Все считали ее дружелюбным и хорошим человеком, душой компании», - говорят о ней бывшие коллеги. Кокк проработала на международном предприятии семь лет помощником бухгалтера. Получается, что большую часть рабочего времени она занималась кражей денег фирмы.

Коллеги не замечали за ней ничего подозрительного. Отмечали лишь, что она часто засиживалась на рабочем месте допоздна, а также предпочитала добираться до работы на такси, что выглядело крайне неразумно.

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Зарплата, которую получала Кокк, не позволяла ей вести расточительный образ жизни, поэтому она начала красть деньги у работодателя. Позже

она расскажет полиции, что все деньги тратила в основном на одежду, обувь и путешествия.

Для кражи Кокк использовала довольно простую схему — дважды оплачивала выставленные клиентами счета. Первый денежный перевод поступал на ее личный счет (если точнее, то на счет ее бухгалтерского предприятия OÜ Nupsten), а второй через пару месяцев - на счет клиента. Затем Кокк просто подделывала данные бухгалтерского отчета, чтобы замести следы.

Бухгалтер воспользовалась тем, что расположенное в Латвии материнское предприятие никогда не проверяла выписки с банковского счета в электронном виде, эти данные им предоставляли на бумаге. Документы, разумеется, подготавливала Кокк.

В документах вместо названия своей фирмы бухгалтер указывала наименование предприятия одного из клиентов.

Чтобы двойной перевод денежных средств не бросался в глаза, она просто меняла сумму, которую якобы переводила клиенту.

Бухгалтер была мастером своего дела, так как ни одна проверка не выявила каких-то аномалий. Никто не заметил, что со счета предприятия постоянно уходили деньги на банковский счет неизвестной бухгалтерской фирмы.

С каждым годом стали расти не только суммы, но и частота переводов: воришка утратила бдительность.

В конце 2015 года, когда Кокк ушла в отпуск, замещавший ее сотрудник обнаружил, что с банковского счета Tolmetex регулярно уходили деньги неизвестному предприятию Nupsten. Вскоре выяснилось, что загадочная фирма принадлежит бухгалтеру.

В результате проверки была раскрыта кража 173 000 евро. Также были обнаружены разночтения в документации.

Кокк сразу призналась в содеянном, и единственной проблемой было то, что она не могла сразу вернуть столь большую сумму денег, поскольку все украденные евро были потрачены.

Бухгалтер взяла кредит, и вернула работодателю 10 700 евро.

Предприятие подало заявление в полицию. Позже Пярнуский уездный суд признал Кокк виновной в присвоении денег и приговорил ее к двум годам тюремного заключения условно с трехлетним испытательным сроком. Также суд обязал ее вернуть предприятию Tolmetex 161 000 евро.

По словам прокурора, столь большой ущерб обусловлен тем, что бухгалтеру удавалось годами скрывать воровство.

Как именно будет происходит возврат украденных денег — неизвестно.

«Я дала показания в суде. Воспользуюсь своим правом отказаться от комментариев», - сообщила Кокк Pärnu Postimees. Представители Tolmetex также не пожелали общаться с журналистами.