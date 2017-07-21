В развитие территории Сканстес до 2024 года планируется вложить 900 млн евро

 

Фото: LETA

Рижское самоуправление и частные предприниматели планируют до 2024 года вложить в развитие территории Сканстес свыше 900 млн евро, сообщил сегодня мэр Риги Нил Ушаков, рассказывая о разработанной локальной планировке и планах развития окрестностей ул. Сканстес.

Планируется, что 800 млн евро в развитие этой территории вложат частные предприниматели, 100 млн евро будет привлечено из структурных фондов ЕС на прокладку новой трамвайной линии, а 7 млн евро предусмотрено на улучшение инфраструктуры - улицы и парки.

Директор департамента городского развития Рижской думы Дзинтарс Балодис сообщил, что развитие территории Сканстес в стратегии долгосрочного развития Риги определено как приоритетное. Усовершенствованную редакцию разработанной ООО «Grupa 93» локальной планировки департамент передаст на общественное обсуждение.

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Как отметил руководитель «Grupa 93» Нейл Балгалис, главная цель локальной планировки - показать окрестности Сканстес как привлекательное место для жизни и работы, хорошо соединенное с окрестными территориями и приносящее пользу всему городу.

Председатель правления агентства по развитию Сканстес Мартиньш Ванагс подчеркнул, что Скансте является частью центра Риги. И если в историческом центре и в так называемом тихом центре упор ставится на восстановление зданий, то в Скансте есть свободное место для развития города 21-го века.

В Скансте уже есть «Арена «Рига«», которую посещают более 0,5 млн человек в год, Олимпийский спортивный центр, число посетителей которого превышает 1,3 млн в год. В этом районе живут 2500-3000 человек, работают - 9000-10 000.

К 2024 году здесь планируется построить Музей современного искусства, Рижский конференц-концертный центр с гостиницей. Благодаря этому число посетителей общественных объектов Сканстес увеличится с нынешних 1,8 млн до 3 млн в год.

Приняты также инвестиционные решения по объектам, где смогут жить и работать 26 тыс. человек.

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