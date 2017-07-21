Чакша хочет оставить в тайне имя отца будущего ребенка

Анда Чакша
 

Анда Чакша. Фото: Ieva Lūka / LETA

Министр здравоохранения Анда Чакша (43) уже примерно на третьем месяце беременности, но она не жедает открывать широкой общественности имя отца ребенка. Известно, что малыш должен появиться в январе следующего года.

«У министра просьба - не уделять повышенное вниание ее семье. Поэтому никаких комментариев относительно беременности больше не будет. Я понимаю интерес, но пускается это останется так. Пускай остаются в тени те, кого надо оберегать», - такой комментарий дала советница Анды Чакши Инесе Дабола.

Дабола добавила, что

интереса конфликта нет в этой ситуации, а нежелание давать больше информации связано с частной жизнью министра.

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В свою очередь пресс секретарь инистра Агнесе Заране рассказала издательству Vakara Ziņas, что Чакша хорошо себя чувствует и не жалуется на проблемы со здоровьем несмотря на ситуацию в здравоохранении - забастовку врачей.

На пресс-конференции 19 июля Чакша заметила, что в Латвии в первый раз министр отправится в декретный отпуск, но така практика существует в других странах, например, в соседней Эстонии и в Дании, где министры после рождения детей возвращаются на свои министерские должности.

Чакша отметила, что она в отставку не собирается и будет работать до последнего, если ей позволит ее состояние.

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