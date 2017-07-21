Чакша хочет оставить в тайне имя отца будущего ребенка

Министр здравоохранения Анда Чакша (43) уже примерно на третьем месяце беременности, но она не жедает открывать широкой общественности имя отца ребенка. Известно, что малыш должен появиться в январе следующего года.

«У министра просьба - не уделять повышенное вниание ее семье. Поэтому никаких комментариев относительно беременности больше не будет. Я понимаю интерес, но пускается это останется так. Пускай остаются в тени те, кого надо оберегать», - такой комментарий дала советница Анды Чакши Инесе Дабола.

Дабола добавила, что

интереса конфликта нет в этой ситуации, а нежелание давать больше информации связано с частной жизнью министра.

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В свою очередь пресс секретарь инистра Агнесе Заране рассказала издательству Vakara Ziņas, что Чакша хорошо себя чувствует и не жалуется на проблемы со здоровьем несмотря на ситуацию в здравоохранении - забастовку врачей.

На пресс-конференции 19 июля Чакша заметила, что в Латвии в первый раз министр отправится в декретный отпуск, но така практика существует в других странах, например, в соседней Эстонии и в Дании, где министры после рождения детей возвращаются на свои министерские должности.

Чакша отметила, что она в отставку не собирается и будет работать до последнего, если ей позволит ее состояние.

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