В Рижской 1-й больнице проведена уникальная для Латвии операция

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Доктор Вячеслав Попков впервые провел мирового уровня трансанальную эндоскопическую микрохирургическую операцию. Теперь опухоль прямой кишки можно удалить щадящим методом, через небольшие разрезы.

Новые технологии малоинвазивны и позволяют локально удалить опухоль в прямой кишке. Чтобы ввести данную услугу в Рижской 1-й больнице, доктор Попков обучался и получал опыт в Германии, Италии и Голландии.

По сравнению с открытой полосной трансанальной операцией, микрохирургическая операция позволяет более точно удалить опухоль, снизить риск осложнений. К тому же время госпитализации существенно уменьшается.

Пациент может отправляться домой после операции уже на второй день.

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Чтобы выполнять операции такого уровня, Рижская 1-я больница единственная в Латвии приобрела специальное оборудование.


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