В Рижской 1-й больнице проведена уникальная для Латвии операция

Доктор Вячеслав Попков впервые провел мирового уровня трансанальную эндоскопическую микрохирургическую операцию. Теперь опухоль прямой кишки можно удалить щадящим методом, через небольшие разрезы.

Новые технологии малоинвазивны и позволяют локально удалить опухоль в прямой кишке. Чтобы ввести данную услугу в Рижской 1-й больнице, доктор Попков обучался и получал опыт в Германии, Италии и Голландии.

По сравнению с открытой полосной трансанальной операцией, микрохирургическая операция позволяет более точно удалить опухоль, снизить риск осложнений. К тому же время госпитализации существенно уменьшается.

Пациент может отправляться домой после операции уже на второй день.

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Чтобы выполнять операции такого уровня, Рижская 1-я больница единственная в Латвии приобрела специальное оборудование.