Карта рижанина: все скидки, которые у вас есть

Владельцы Карты рижанина, помимо льгот на проезд в общественном транспорте столицы, имеют ряд других бонусов – скидку 20% на услуги автостоянок Rīgas satiksme, и товары и услуги 31 компании – это медуслуги, товары для дома, обучение, ритуальные услуги, аренда минибусов, разлечения и многое другое.

Партнеры Rīgas satiksme владельцам Карты рижанина предоставляют скидки на товары и услуги, начиная от 5% и выше.

Предприятие по аренде пассажирских минибусов Busunoma.tk предоставит скидку 10%.

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Владельцам Карты рижанина дешевле обойдутся медицинские и сопутствующие услуги в Рижской 1-й больнице, Рижской 2-й больнице, объединении медцентров VCA, санатории «Янтарный берег» и Рижском роддоме.

Среди партнеров есть компании, которые предоставляют услуги для дома, например, MebelOffer сделает владельцам Карты рижанина 5% скидку на корпусную и мягкую мебель, а компания Royal Tec, специализирующаяся на вентиляционных системах, предоставит скидку в размере 15%.

Также владельцы Карты рижанина могут со скидкой пройти обучение на водительские права в автошколах Olens-S и Credo-Autoprieks.

Помимо ежедневных услуг, с Картой рижанина можно получить скидку на культурные мероприятия и в различные места развлечений.

Всех партнеров и размер скидок можно найти на www.ridziniekakarte.lv в разделе «Предложения». Там же размещена информация о том, как Карту рижанина получить.

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