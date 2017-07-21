АЧС впервые обнаружена в Валдгалской и Лайдзеской волостях

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 27 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов. В Вецсаулской, Добельской, Стабургской и Малтской волостях болезнь обнаружена впервые, сообщила ПВС.

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Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 733 кабанов в 168 волостях 70 краев.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

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