Латвийское свиноводство доживает последние дни?

Примерно 6 000 свиней, которые содержались в Даугавпилсском крае на свиноферме Latgales Bekons, до конца этой недели будут вывезены и сожжены в крематории.

В начале прошлой недели африканской чумой заболели три свиньи в приусадебном хозяйстве в Аглонской волости. Новость неприятная, ноза три последних года уже ставшая обыденной.

Сообщение о том, что это опасное заболевание обнаружено и в свиноводческом хозяйстве LatgalesBekons, где содержится около 6 000 свиней, повергло многих в шок. И не только потому, что продукция предприятия пользуется устойчивым спросом в Даугавпилсе. Очередная вспышка заболевания нанесла всей свиноводческой отрасли Латвии очередной удар, от которого будет очень сложно оправиться.

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В нашем городе до недавнего времени вполне успешно работали 4 магазина и 3 торговых места Latgales Bekons. Горожане знали, что Latgales Bekons – это гарантированно высококачественное мясо и продукты из него, поэтому с удовольствием раскупали свиную мякоть, ребрышки, стейки и шашлыки, а также мясные полуфабрикаты: купаты, котлеты, фаршированные перцы и голубцы, гуляш, фаршированные рулетики, отбивные. Latgales bekons славился тем, что в производстве использовал только натуральные специи – перец, лавровый лист, лук, лимоны, морковь, петрушку и укроп. Теперь гурманам останется лишь вспоминать его продукцию: разного вида и с разной начинкой рулеты, жаркое, фальшивый заяц, несколько видов жареных купат, паштеты, соленое сало, головной «сыр», холодец, а также закуски к пиву.

Чума пришла

Первый случай африканской чумы в Латгалии был выявлен 26 июня 2014 года. А уже 2 июля в связи с распространением заболевания свиней латвийское правительство было вынуждено поддержать предложение Министерства земледелия объявить до 1 октября приграничье Латвии зоной чрезвычайной ситуации. Кроме этого правительство одобрило поправки, ужесточающие меры биобезопасности для владельцев свиней, места содержания которых находятся в зоне чрезвычайной ситуации. Чтобы предотвратить возможность дальнейшего распространения вируса африканской чумы, свиноводам в этих местах запрещенопо меньшей мере полгода держать свиней.

Но все принятые меры результатов, увы, не дали. Только в январе этого года латвийскому предприятию Ancers пришлось ликвидировать более 15 000 свиней на ферме Rukas в Кримулдском крае. Несмотря на то, что государство выплачивает свиноводам компенсацию, свиноводческие хозяйства несут сложно восстановимые потери – это уничтожение генетического материала. В те дни председатель правления свиноводческого предприятия Раймонд Калванс сказал: «Будет пустыня. Это сильный эмоциональный и финансовый удар. Убытки составляют миллионы евро, потому что мы начали стремительное развитие.

Но самое трагичное в том, что гибнет генетический материал, в том числе – свиньи местной породы «латвийская белая», которыми мы обеспечивали и другие хозяйства».

В целом за три года с тех пор, как в Латвии была обнаружена АЧС, затраты на борьбу с инфекцией достигли уже более 13 миллионов евро, в том числе компенсации за тысячи уничтоженных свиней составили 2,33 млн евро.

По предварительным прогнозам, африканская чума обойдется Латвии в 17 миллионов евро.

Latgales Bekons держался до последнего

Latgales bekons, один из крупнейших свиноводческих комплексов, располагается в поселке ВигантиВишкской волости Даугавпилсского края. Он состоит из девяти корпусов для содержания свиней, размещенных на 9,2 га земли. На Latgales bekons в соответствии с евростандартами оборудованы бойня, цех по переработке мяса, цех по производству комбикорма. Предприятие является правопреемником свиноводческого комплекса Lukna, введенного в эксплуатацию еще в далеком 1976 году, и год назад отметило свое 40-летие.

На Latgales Bekons были предприняты очень серьезные меры защиты, о которых в 2014 году рассказывала глава акционерного общества Latgales bekons Анна Тениса: «Мы приняли чрезвычайные меры по обеспечению биозащиты комплекса в 2011 году, когда была вспышка классической чумы, против которой, в отличие от африканской чумы, существует вакцина. И с тех пор мы их соблюдаем. На территорию нашего комплекса запрещен въезд любой техники. Все наши сотрудники начинают свою работу с того, что переодеваются в спецодежду и моют руки специальным дезинфицирующим мылом. У нас установлены спецбарьеры, а вокруг комплекса построен жестяной забор, заглубленный в землю на полметра, чтобы дикие животные не могли подкопаться. На территорию нашего комплекса запрещено приносить любые мясные продукты.

Мы ввели максимальные защитные меры, чтобы это заболевание не пришлов комплекс извне, потому что африканская чума для свиноводческой отрасли может принести огромные убытки. Для этого быстро распространяющегося заболевания характерен большой падеж свиного стада – гибнет практически все поголовье.

Единственная мера борьбы с чумой – при появлении первых признаков уничтожать все стадо. Потом минимум полугода на этом месте нельзя заниматься свиноводством.

Помимо сокращения свиного поголовья вспышка африканской чумы может привести к снижению цен на местную свинину. Дело в том, что ввоз свинины на зараженную территорию не ограничивается, а вот вывоз запрещен. Категорически запрещен и вывоз живых животных. Поэтому реализовывать продукцию можно только в данном регионе. Но если произойдет снижение цен, то оно затронет и нас».

Прогнозы Анны Тенис сбылись. Оборот Latgales Bekons в прошлом году составил 1,676 млн евро, что на 14% меньше, чем годом ранее. Прибыль предприятия уменьшилась болеечем в 4 раза и составила 74 245 евро. Не удалось уберечь хозяйство и от африканской чумы, которая, по сути, лишила работы 69 сотрудников предприятия.

В отрасли – шок

Сейчас в Вишкской волости, где находится Latgales Bekons, введен карантин – защитная зона в радиусе 3 километра и надзорная зона в радиусе 10 км. На фермах усиленно контролируется соблюдение мер биобезопасности, особое внимание уделяется перемещению животных и продуктов животного происхождения. Одновременно идет вывоз свиного поголовья, которое ждет эвтаназия – досрочное умерщвление.

Об этом «Нашему городу» сообщил глава Южнолатгальского управления Продовольственно-ветеринарной службы Антон Лазданс.«Для Латгалии это большая потеря, – сказал г-н Лазданс. – Все поголовье подлежит эвтаназии, поскольку вирус африканской чумы был обнаружен у разных свиней – маленьких и больших. Почему это произошло, если предпринимались такие меры безопасности?

Никто не может гарантировать, что биобезопасность дает 100-процентную защиту. Животных уже начали вывозить в район Лимбажи, где их и будут сжигать. Планируется, что в течение 4 дней все животные будут вывезены. Поголовье будет возобновляться минимум через полгода. Также проводится очистка и дезинфекция всей территории. Конечно, это очень большие денежные расходы. Когда будет сделано окончательное заключение, владельцам хозяйства выплатят компенсацию».

Продовольственно-ветеринарная служба заодно напоминает свиноводам, находящимся в защитной и надзорной зоне ПВС, что им запрещено перемещать свиней из хозяйства в хозяйство, а также вывозить свиней и свинину за пределы защитной зоны. Также без разрешения инспектора ПВС нельзя перевозить и других домашних животных.

«Африканская чума свиней, выявленная на ферме Latgales Bekons, – это большое потрясение и ущерб для свиноводческой отрасли,

– так прокомментировала ситуацию со свинофермой руководитель Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце. – Мы снова потеряли одну очень хорошую ферму. Конечно, пока это шок, но вывод может быть таков, что болезнь непредсказуема и неуправляема. Сейчас надо больше думать о том, чтобы оставаться хладнокровными и собраться с силами. О сохранении или восстановлении говорить рано».