Маршрут на выходные: праздник в Цесисе, финиш олимпиады хоров и хлеб из печи в Этнографическом

Суббота и воскресенье предлагают много событий - фестиваль «Рандеву» в Юрмале, заключительные выступления Олимпиады хоров, неделю длившейся в Риге. И - самый веселый и любимый горожанами праздник в городе Цесисе.

Вкусный город Цесис

Суббота обещает быть самым насыщенным днем праздника города в Цесисе. И еще - самым вкусным. Ведь именно в этот день а парке Майи развернется гастрономическая мистерия. Преподнесут, так сказать, на блюдечке все самое вкусное, что есть в местной настрономии.

Изысканные вкусности и фирменные лакомства, какие только есть в меню лучших цесисских кафе и ресторанов, можно будет продегустировать в праздничной обстановке. Да еще под звуки камерного оркестра.

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А в саду Цесисского замка развернется традиционная Ганзейская ярмарка - реконструкцию обстановку и атмосферу далекого 1375 года пытаются воспроизвести исторически достоверно, так что торговать будут исключительно продуктами собственного производства и изделиями ручной работы. Будут на ярмарке в стиле ретро и странствующие музыканты. Еще одна ярмарка - без выраженного исторического акцента - пройдет в старом городе.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Программа праздника в Цесисе

А на площади Роз латвийский Сырный клуб устроит свой традиционный праздник сыра и пива. Как известно, каждый год для его проведения выбирается новое место. Но всегда именно на таких праздниках продукция латвийских сыроделов бывает представлена во всей красе, нигде больше вы не найдете такого количества сортов сыра!

Ну, а меломанам, для которых важнее пища духовная - в том числе хоровая и камерная музыка - приготовили особую праздничную программу на террасе Видземского концертного зала «Цесис». Еще в субботней программе праздника - показ мод на площади перед замком - в этом году в нем участвуют и модельеры из других латвийских городов. Вечером - внимание, кульминация праздника!

В 22.30 начнется шествие по городу с символом Цесиса - старинными фонарями. И далее - шикарный праздничный салют!



Воскресный финиш Олимпиады хоров

Олимпиада европейских хоров в Риге. Фото: Зане Битере/ LETA

В воскресенье завершится 3-я Европейская олимпиада хоров, совмещенная в Риге с хоровым «Гран-при наций» и первым хоровым Евровидением. Большой заключительный концерт в 20.30 начнется в «Арена-Рига».

Целую неделю в Риге, Юрмале, Лиепае, Резекне выступали участники 3-ей Европейской хоровой олимпиады - около 10 тысяч участников хоровых коллективов. Все лучшее - будет на итоговом концерте в воскресенье. Кстати, цены на билеты очень щадящие - от 5 до 25 евро. Страна, которая поет, должна видеть лучших хоровых олимпийцев!



Рига: «Путь хлеба» в Этнографическом

Хлеб - всему голова!. Фото: Flickr/by Rebecca Siegel

Праздник хлеба в Этнографическом музее на озере Югла в воскресенье начнется в 11.00. На самом почетном месте в домах усадеб всех регионов Латвии будет в этот день хлеб домашней выпечки. А посетителям предложат отведать и другие лакомства, приготовленные из зерновых.

Угощения готовят разные - и повседневные и те, что ставили на стол только по большим праздникам. Будут чествовать хозяев сельских домов, сохраняющих старые традиции и демонстрировать, как сегодня хозяюшки выпекают по старым рецептам хлеб, калачи-булки и прочие пироги и хлебные лакомства.

Праздник в этнографическом продлится до 16.00 и в программе «хлебного» воскресенья тематическая экскурсия по музею с Игорем Зиемелисом (начнется в 11.30 от главного входа), выставки ретро-инструментов и мастер-классы от хозяюшек - например, по выпечке вкусных булочек. Будет и музыкальная программа, в которой участвуют полюбившиеся рижанам «Suitu sievas».