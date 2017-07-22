Вода в водоемах Латвии не может прогреться

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AFP/LETA

Температура воды в реках, озерах и на морском побережье в течение последней недели практически не менялась, составляя +16, +20 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды в море была +16, +19 градусов, в озерах - +17, +20 градусов, в реках с быстрым течением - +13, +15 градусов, в больших реках таких, как Лиелупе, Даугава и Вента, температура воды достигала +18, +20 градусов.

К вечеру температура воды во многих водоемах поднимется примерно на 1-2 градуса.

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Уровень воды продолжает снижаться или немного колебаться.


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